Собянин: Москва будет и дальше увеличивать расходы на социальную политику

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица будет и дальше увеличивать расходы на социальную политику.

По его словам, в Москве бюджет всегда сформирован так, что большая часть расходов направлена на социальную политику.

«Мы не останавливаем развитие здравоохранения. Вы видите, какими активными, быстрыми темпами обновляется и наша амбулаторная сеть, реконструируются поликлиники, строятся новые корпуса больниц, стационаров, обновляется оборудование, новые технологии появляются, сколько новых школ, детских садов появляется, новые технологии обучения в школах и так далее. И конечно, мы не должны забывать о людях старшего поколения, которым требуется предметная социальная защита. Мы не уменьшаем, а, наоборот, увеличиваем эти расходы», — сказал Собянин РИА Новости.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят в Москве 19 новых социальных объектов. Участки арендованы у города на льготных условиях. Как отмечает НСН, в результате в Москве появится 125 тыс. кв. м недвижимости: физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения и культурно-досуговый центр.