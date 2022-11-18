Специалист в туробласти Давыденко напомнил путешественникам о венесуэльском острове Маргарита

Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что Венесуэла и Куба стали популярными направлениями отдыха, представленными на туристическом рынке в России.

Так, говоря о Венесуэле эксперт упомянул об острове Маргарита, куда организовываются туры. В качестве особенностей этой локации он назвал безопасность и незначительное число местных жителей.

Кроме того, в контексте путешествий Давыденко напомнил об острове Куба. По его словам, количество рейсов из России туда в ближайшее время увеличится.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Турция, Египет и ОАЭ возглавили рейтинг стран для наиболее бюджетного отдыха россиян в октябре 2022 года.