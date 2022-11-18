Врач Кабычкин посоветовал людям с заболеваниями суставов беречься холода
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Боль в суставах может возникать от изменения температуры окружающей среды, то есть при похолодании, объяснил специалист в эфире Радио Sputnik.
«Холод — это провоцирующий фактор для того, чтобы стартовал воспалительный процесс. В здоровых суставах боль не может возникать, потому что когда суставная сумка не воспалена, когда гиалиновый хрящ, покрывающий наши кости, находится в хорошем состоянии, то болевого синдрома не возникает», — сказал Кабычкин.
Он посоветовал людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, беречься резкого перепада температур и в случае возникновения проблем не заниматься самолечением, а сразу обращаться к специалисту.
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