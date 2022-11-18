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Врач Кабычкин посоветовал людям с заболеваниями суставов беречься холода

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Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал, что резкая смена погоды может привести к обострению заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Врач Кабычкин посоветовал людям с заболеваниями суставов беречься холода
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Боль в суставах может возникать от изменения температуры окружающей среды, то есть при похолодании, объяснил специалист в эфире Радио Sputnik.

«Холод — это провоцирующий фактор для того, чтобы стартовал воспалительный процесс. В здоровых суставах боль не может возникать, потому что когда суставная сумка не воспалена, когда гиалиновый хрящ, покрывающий наши кости, находится в хорошем состоянии, то болевого синдрома не возникает», — сказал Кабычкин.

Он посоветовал людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, беречься резкого перепада температур и в случае возникновения проблем не заниматься самолечением, а сразу обращаться к специалисту.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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