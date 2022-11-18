Врач Зяблова предупредила о развитии зависимости от сосудосуживающих капель

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, что чем дольше человек использует сосудосуживающие капли от насморка, тем сложнее от них отказаться.

Некоторые не понимают, что этот «хронический насморк» вызван каплями, из-за чего делают операции по исправлению перегородки носа, объяснила специалист в беседе с Life.ru.

«В будущем после избавления от зависимости надо крайне осторожно использовать капли, следуя всем рекомендациям врача, чтобы не вернуть зависимость обратно», — подчеркнула Зяблова.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.