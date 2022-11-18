Врач Зяблова предупредила о развитии зависимости от сосудосуживающих капель
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Некоторые не понимают, что этот «хронический насморк» вызван каплями, из-за чего делают операции по исправлению перегородки носа, объяснила специалист в беседе с Life.ru.
«В будущем после избавления от зависимости надо крайне осторожно использовать капли, следуя всем рекомендациям врача, чтобы не вернуть зависимость обратно», — подчеркнула Зяблова.
Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.