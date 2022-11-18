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Врач Зяблова предупредила о развитии зависимости от сосудосуживающих капель

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Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, что чем дольше человек использует сосудосуживающие капли от насморка, тем сложнее от них отказаться.
Врач Зяблова предупредила о развитии зависимости от сосудосуживающих капель
  • Gettyimages.ru

Некоторые не понимают, что этот «хронический насморк» вызван каплями, из-за чего делают операции по исправлению перегородки носа, объяснила специалист в беседе с Life.ru.

«В будущем после избавления от зависимости надо крайне осторожно использовать капли, следуя всем рекомендациям врача, чтобы не вернуть зависимость обратно», — подчеркнула Зяблова.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.

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