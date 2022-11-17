В Гильдии отельеров прокомментировали ситуацию в гостиничной отрасли

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников прокомментировал ситуацию в гостиничной отрасли.

«Последние три года для туриндустрии, мягко говоря, непростые, так что радуемся любым изменениям к лучшему», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, гостиницам, работающим на общей системе налогообложения, заметно облегчило жизнь введение с июля 2022 года нулевой ставки НДС сроком на 5 лет.

«Вся надежда у нас на внутренний туризм, а это достаточно сложное явление, ведь есть такие его виды, как спортивный сегмент, школьный сегмент, ограниченный каникулами», — отметил Колесников.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», на заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры эксперты Ассоциации автомототуризма и караванинга рассказали о проблемах, выявленных на национальных маршрутах в регионах России.