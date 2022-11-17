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В Гильдии отельеров прокомментировали ситуацию в гостиничной отрасли

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Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников прокомментировал ситуацию в гостиничной отрасли.
В Гильдии отельеров прокомментировали ситуацию в гостиничной отрасли
  • Gettyimages.ru

«Последние три года для туриндустрии, мягко говоря, непростые, так что радуемся любым изменениям к лучшему», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, гостиницам, работающим на общей системе налогообложения, заметно облегчило жизнь введение с июля 2022 года нулевой ставки НДС сроком на 5 лет.

«Вся надежда у нас на внутренний туризм, а это достаточно сложное явление, ведь есть такие его виды, как спортивный сегмент, школьный сегмент, ограниченный каникулами», — отметил Колесников.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», на заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры эксперты Ассоциации автомототуризма и караванинга рассказали о проблемах, выявленных на национальных маршрутах в регионах России.

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