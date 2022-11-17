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В Удмуртии приняли пакет мер по поддержке семей мобилизованных

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В Удмуртии одобрили пакет мер по поддержке семей мобилизованных и добровольцев.
В Удмуртии приняли пакет мер по поддержке семей мобилизованных
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Для добровольцев и мобилизованных, а также членов их семей предусмотрен целый ряд федеральных мер поддержки — это и продление сроков уплаты имущественных налогов, и кредитные каникулы, и приостановка исполнительного производства для должников, и трудовые гарантии. В дополнение к ним в регионе приняты собственные меры поддержки», — заявил глава республиканского правительства Ярослав Семёнов.

Также стало известно, что в Татарстане установили единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка для всех граждан, участвующих в СВО. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, передаёт «Бизнес Online».

Средства предоставляются из резервного фонда Татарстана.

Ранее сообщалось, что на Ямале определили участников губернаторской ёлки. Ими станут 300 ямальских школьников в возрасте от восьми до 13 лет.

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