В Новосибирской области открыли новый региональный сосудистый центр, созданный в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт областного правительства.

Центр будет оказывать оперативную круглосуточную специализированную лечебно-диагностическую помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.

«Центр открыт именно на базе городской больницы №2, ведь здесь собран уникальный медицинский коллектив. Региональный сосудистый центр будет обслуживать пациентов из Дзержинского района Новосибирска, а также части Новосибирского, Тогучинского и Болотнинского районов», — заявил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Тем временем в Ростове-на-Дону открыли отделение амбулаторной неотложной медицинской помощи детям, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на управление здравоохранения города. Отделение заработало на базе детской поликлиники Железнодорожного района.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют построить 62 школы и 106 детсадов до конца 2025 года.