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Иммунолог Болибок посоветовал одеваться по погоде

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Врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал одеваться по погоде.
Иммунолог Болибок посоветовал одеваться по погоде
  • РИА Новости

«Если вы на улице охладились, чувствуете озноб, имеет смысл выпить какой-нибудь горячий напиток. Но только не кофе, ведь он вызывает спазм сосудов. Отлично подойдёт горячий свежезаваренный чай с травами или сбитень», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, для защиты иммунитета также стоит принимать поливитамины.

Как добавил Болибок, к заболеваниям приводит именно переохлаждение.

Ранее Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.

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