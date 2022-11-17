Иммунолог Болибок посоветовал одеваться по погоде
- РИА Новости
«Если вы на улице охладились, чувствуете озноб, имеет смысл выпить какой-нибудь горячий напиток. Но только не кофе, ведь он вызывает спазм сосудов. Отлично подойдёт горячий свежезаваренный чай с травами или сбитень», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».
По его словам, для защиты иммунитета также стоит принимать поливитамины.
Как добавил Болибок, к заболеваниям приводит именно переохлаждение.
Ранее Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.