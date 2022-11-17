Иммунолог Болибок посоветовал одеваться по погоде

Врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал одеваться по погоде.

«Если вы на улице охладились, чувствуете озноб, имеет смысл выпить какой-нибудь горячий напиток. Но только не кофе, ведь он вызывает спазм сосудов. Отлично подойдёт горячий свежезаваренный чай с травами или сбитень», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, для защиты иммунитета также стоит принимать поливитамины.

Как добавил Болибок, к заболеваниям приводит именно переохлаждение.

Ранее Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.