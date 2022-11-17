Психолог Гладышева рассказала о пользе хобби
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«Человеку важно переключать фокус внимания, чтобы дать психике отдохнуть, а хобби — отличный способ отвлечься», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, занятия любимым делом способствуют улучшению настроения и компенсируют стресс.
«Когда человек не может найти себя в чём-то привычном для других, он обращается к необычным интересам. Привычное для других хобби не отвлекает его от негатива и не улучшает внутреннего состояния, поэтому человек ищет то, что будет откликаться его внутреннему состоянию», — отметила Гладышева.
Ранее клинический психолог, член Когнитивно-поведенческой ассоциации, КПТ-, АСТ-, ДБТ-терапевт Екатерина Клименко в беседе с ФАН посоветовала не заниматься самолечением при депрессии.