Психолог Гладышева рассказала о пользе хобби

Психолог Марина Гладышева рассказала о пользе хобби.

«Человеку важно переключать фокус внимания, чтобы дать психике отдохнуть, а хобби — отличный способ отвлечься», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, занятия любимым делом способствуют улучшению настроения и компенсируют стресс.

«Когда человек не может найти себя в чём-то привычном для других, он обращается к необычным интересам. Привычное для других хобби не отвлекает его от негатива и не улучшает внутреннего состояния, поэтому человек ищет то, что будет откликаться его внутреннему состоянию», — отметила Гладышева.

Ранее клинический психолог, член Когнитивно-поведенческой ассоциации, КПТ-, АСТ-, ДБТ-терапевт Екатерина Клименко в беседе с ФАН посоветовала не заниматься самолечением при депрессии.