В Ставропольский край поступило 150 тысяч доз назальной вакцины от COVID-19

В Ставропольский край поступило 150 тыс. доз назальной вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

«Я ещё раз призываю ставропольцев вакцинироваться. Все меры, которые приняты в крае для обеспечения доступности иммунизации, по-прежнему работают в полном объёме», — заявил министр здравоохранения края Владимир Колесников.

По его словам, преимущество назальной вакцинации — неинвазивный способ применения, передаёт newstracker.ru.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.