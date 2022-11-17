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В Ставропольский край поступило 150 тысяч доз назальной вакцины от COVID-19

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В Ставропольский край поступило 150 тыс. доз назальной вакцины от коронавируса.
В Ставропольский край поступило 150 тысяч доз назальной вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

«Я ещё раз призываю ставропольцев вакцинироваться. Все меры, которые приняты в крае для обеспечения доступности иммунизации, по-прежнему работают в полном объёме», — заявил министр здравоохранения края Владимир Колесников.

По его словам, преимущество назальной вакцинации — неинвазивный способ применения, передаёт newstracker.ru.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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