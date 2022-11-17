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Терапевт Парамонов рассказал о влиянии пандемии на отношение россиян к гриппу

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Терапевт кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал о влиянии пандемии на отношение россиян к гриппу.
Терапевт Парамонов рассказал о влиянии пандемии на отношение россиян к гриппу
  • РИА Новости

«Благодаря ковиду люди стали более образованны в области респираторных инфекций и гораздо лучше стали относиться к прививкам против гриппа. Дело в том, что даже прошлогодняя прививка, если она не совпадает с вариантами этого года, всё равно работает. Не так хорошо, как прививка этого сезона, но накопленные прививки всё же продолжают работать», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его прогнозу, сезон заболеваемости в этом году может пройти легче.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.

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