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В Калужской области проводят проверку по факту смерти школьницы на перемене

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В Калужской области организовали проверку по факту смерти школьницы на перемене.
В Калужской области проводят проверку по факту смерти школьницы на перемене
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в школе села Ахлебинино.

«Прокурор Калужской области Константин Жиляков выехал на место происшествия и взял на личный контроль проведение проверки по факту смерти 14-летней девочки на перемене в образовательном учреждении в Перемышльском районе», — заявили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области госпитализировали ребёнка, получившего обморожение.

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