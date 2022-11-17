В Калужской области проводят проверку по факту смерти школьницы на перемене

В Калужской области организовали проверку по факту смерти школьницы на перемене.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в школе села Ахлебинино.

«Прокурор Калужской области Константин Жиляков выехал на место происшествия и взял на личный контроль проведение проверки по факту смерти 14-летней девочки на перемене в образовательном учреждении в Перемышльском районе», — заявили в прокуратуре.

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