В Калужской области восьмиклассница скончалась во время перемены в школе в селе Ахлебинино. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он рассказал, что после окончания урока русского языка ученица встала со стула, потеряла сознание и умерла.

По его словам, проводится проверка обстоятельств происшествия.

В образовательное учреждение направился глава регионального Минобрнауки Александр Аникеев.

Шапша добавил, что, по предварительной оценке медицинских работников, девочка умерла из-за оторвавшегося тромба. Он выразил соболезнования родным и близким ребёнка.

Ранее в Ставропольском крае школьник умер, после того как одноклассник передавил ему сонную артерию в ходе потасовки, произошедшей во время перемены.