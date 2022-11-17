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В Калужской области восьмиклассница скончалась во время перемены в школе

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В Калужской области восьмиклассница скончалась во время перемены в школе в селе Ахлебинино. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
В Калужской области восьмиклассница скончалась во время перемены в школе
  • РИА Новости

Он рассказал, что после окончания урока русского языка ученица встала со стула, потеряла сознание и умерла. 

По его словам, проводится проверка обстоятельств происшествия.

В образовательное учреждение направился глава регионального Минобрнауки Александр Аникеев. 

Шапша добавил, что, по предварительной оценке медицинских работников, девочка умерла из-за оторвавшегося тромба. Он выразил соболезнования родным и близким ребёнка.

Ранее в Ставропольском крае школьник умер, после того как одноклассник передавил ему сонную артерию в ходе потасовки, произошедшей во время перемены.

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