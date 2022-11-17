В Калужской области восьмиклассница скончалась во время перемены в школе
- РИА Новости
Он рассказал, что после окончания урока русского языка ученица встала со стула, потеряла сознание и умерла.
По его словам, проводится проверка обстоятельств происшествия.
В образовательное учреждение направился глава регионального Минобрнауки Александр Аникеев.
Шапша добавил, что, по предварительной оценке медицинских работников, девочка умерла из-за оторвавшегося тромба. Он выразил соболезнования родным и близким ребёнка.
Ранее в Ставропольском крае школьник умер, после того как одноклассник передавил ему сонную артерию в ходе потасовки, произошедшей во время перемены.