Власти Нижнего Новгорода подписали соглашение о сотрудничестве с рядом городов России и Китая
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Цель документа — увеличение товарооборота и рост инвестиций, расширение экспортно-импортных операций, сотрудничество в сфере информационных технологий, развитие туристических взаимосвязей, организация совместных спортивных и культурных мероприятий.
«Надо отметить, что, не дожидаясь подписания официального соглашения, мы уже начали сотрудничество с Благовещенском, Южно-Сахалинском, Хэйхэ и Чжухаем. Например, в октябре наши школьники приняли участие в чжухайском конкурсе «Рисуя город, укрепляем дружбу», а в ноябре нижегородские специалисты в области образования станут участниками профессионального форума, который организован городом Хэйхэ», — заявил Шалабаев.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией.