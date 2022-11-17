Власти Нижнего Новгорода подписали соглашение о сотрудничестве с рядом городов России и Китая

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал протокол о намерениях об установлении дружбы и сотрудничества с руководителями Благовещенска и Южно-Сахалинска, а также с руководителями китайских городов Хэйхэ и Чжухай.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Цель документа — увеличение товарооборота и рост инвестиций, расширение экспортно-импортных операций, сотрудничество в сфере информационных технологий, развитие туристических взаимосвязей, организация совместных спортивных и культурных мероприятий.

«Надо отметить, что, не дожидаясь подписания официального соглашения, мы уже начали сотрудничество с Благовещенском, Южно-Сахалинском, Хэйхэ и Чжухаем. Например, в октябре наши школьники приняли участие в чжухайском конкурсе «Рисуя город, укрепляем дружбу», а в ноябре нижегородские специалисты в области образования станут участниками профессионального форума, который организован городом Хэйхэ», — заявил Шалабаев.

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