В Подмосковье более 100 тысяч семей оформили электронные удостоверения о многодетности
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Ирину Каклюгину.
С начала года такое удостоверение оформили свыше 18 тыс. семей.
«Подать заявку на его оформление можно всего за 10 минут на региональном портале госуслуг даже с мобильного телефона. Никакой бумажной волокиты и ожиданий», — сказала Каклюгина.
Ранее URA.RU сообщало, что переехавшие в Челябинскую область жители Херсона получат выплату 100 тыс. рублей.