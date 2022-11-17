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В Подмосковье более 100 тысяч семей оформили электронные удостоверения о многодетности

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В Московской области более 100 тыс. семей оформили электронные удостоверения о многодетности.
В Подмосковье более 100 тысяч семей оформили электронные удостоверения о многодетности
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Ирину Каклюгину.

С начала года такое удостоверение оформили свыше 18 тыс. семей.

«Подать заявку на его оформление можно всего за 10 минут на региональном портале госуслуг даже с мобильного телефона. Никакой бумажной волокиты и ожиданий», — сказала Каклюгина.

Ранее URA.RU сообщало, что переехавшие в Челябинскую область жители Херсона получат выплату 100 тыс. рублей.

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