На портале госуслуг Подмосковья стал доступен новый сервис по выдаче справок из центров занятости
- РИА Новости
Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Мингосуправления.
Оформлять документы ЦЗН стало удобнее благодаря сервису предварительной проверки ранее поданных заявлений. За год работы сервиса им воспользовались и получили электронные справки более 80 тыс. граждан.
Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.