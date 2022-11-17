На портале госуслуг Подмосковья стал доступен новый сервис по выдаче справок из центров занятости

Услуга по получению справок из региональных центров занятости населения (ЦЗН) теперь полностью переведена в электронный формат и доступна на портале госуслуг Московской области.

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Мингосуправления.

Оформлять документы ЦЗН стало удобнее благодаря сервису предварительной проверки ранее поданных заявлений. За год работы сервиса им воспользовались и получили электронные справки более 80 тыс. граждан.

Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.