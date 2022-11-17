Узнать больше

Квартиры-студии в новостройках Москвы подорожали на 6,2% за год

Короткая ссылка
За год средняя цена 1 кв. м в студиях в новостройках Москвы выросла на 6,2% и составила 353 тыс. рублей.
Квартиры-студии в новостройках Москвы подорожали на 6,2% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на департамент аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Это наибольший показатель роста среди наиболее востребованных лотов. Так, средняя цена 1 кв. м однокомнатных квартир и двухкомнатных лотов евроформата по отношению к прошлому году увеличилась на 5,1%, двухкомнатных квартир — на 4,8%», — заявили эксперты.

По данным компании, на первичном рынке в границах «старой» Москвы в реализации насчитывается 7093 студии.

Ранее вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации на рынке ипотеки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить