Квартиры-студии в новостройках Москвы подорожали на 6,2% за год

За год средняя цена 1 кв. м в студиях в новостройках Москвы выросла на 6,2% и составила 353 тыс. рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на департамент аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Это наибольший показатель роста среди наиболее востребованных лотов. Так, средняя цена 1 кв. м однокомнатных квартир и двухкомнатных лотов евроформата по отношению к прошлому году увеличилась на 5,1%, двухкомнатных квартир — на 4,8%», — заявили эксперты.

По данным компании, на первичном рынке в границах «старой» Москвы в реализации насчитывается 7093 студии.

Ранее вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации на рынке ипотеки.