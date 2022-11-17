В Петербурге рассказали об образовательном проекте «Гуманитариум»

Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодёжный проект» Юрий Парфёнов рассказал об образовательном проекте «Гуманитариум».

«На мой взгляд, образовательная программа «Гуманитариум» стала одним из лучших молодёжных проектов Санкт-Петербурга, так как в стремительно меняющемся мире проблема профориентации для школьников стоит по-настоящему остро», — цитирует эксперта «Петербургский проект».

По словам Парфёнова, цель проекта — помочь старшеклассникам определиться с выбором.

Программа состоит из образовательной и практической части. Школьники встречаются с лидерами креативных индустрий и с психологами, определяются со своей образовательной траекторией.

Также учащиеся получают практические навыки проектной работы.

«Меня, как создателя проекта, очень радует, что по итогам образовательной программы школьники представили 12 творческих проектных идей, три из которых были взяты в разработку нового творческого кластера Российской национальной библиотеки», — добавил Парфёнов.

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