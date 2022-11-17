Песков: новый состав СПЧ сможет лучшим образом представлять гражданское общество
- РИА Новости
«В новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являться наиболее правильным отражением гражданского общества», — заявил Песков.
По его словам, в изменившихся обстоятельствах иные люди становятся лидерами общественного мнения.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека.
В частности, из состава исключены Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Игорь Каляпин и другие.
При этом военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц и ряд других новых членов были включены в Совет по правам человека.