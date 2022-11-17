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Песков: новый состав СПЧ сможет лучшим образом представлять гражданское общество

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Обновлённый состав Совета по правам человека (СПЧ) сможет лучшим образом представлять гражданское общество. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: новый состав СПЧ сможет лучшим образом представлять гражданское общество
  • РИА Новости

«В новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являться наиболее правильным отражением гражданского общества», — заявил Песков.

По его словам, в изменившихся обстоятельствах иные люди становятся лидерами общественного мнения. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека.

В частности, из состава исключены Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Игорь Каляпин и другие.

При этом военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц и ряд других новых членов были включены в Совет по правам человека.

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