Песков: новый состав СПЧ сможет лучшим образом представлять гражданское общество

Обновлённый состав Совета по правам человека (СПЧ) сможет лучшим образом представлять гражданское общество. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являться наиболее правильным отражением гражданского общества», — заявил Песков.

По его словам, в изменившихся обстоятельствах иные люди становятся лидерами общественного мнения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека.

В частности, из состава исключены Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Игорь Каляпин и другие.

При этом военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц и ряд других новых членов были включены в Совет по правам человека.