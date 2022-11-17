Диетолог Соломатина напомнила об омолаживающих свойствах какао

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что какао имеет целый ряд свойств, оказывающих положительное влияние на организм.

«Какао — полезный напиток, потому что это, по сути, шоколад в жидком виде. Какао-бобы содержат много полифенолов — антиоксидантов, которые защищают нас от старения (прежде всего сердечно-сосудистую систему), предохраняют от рака, когнитивных нарушений. Они омолаживают организм, делают его более устойчивым и адаптированным к негативным факторам окружающей среды», — отметила она в беседе с «Вечерней Москвой».

В свою очередь, врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова заявила в разговоре с газетой «Известия», что употребление кисломолочных продуктов помогает улучшить микрофлору кишечника.

«Кисломолочные продукты прекрасны тем, что в них практически нет углеводов и тем, что они действительно улучшают биоценоз нашего кишечника», — подчеркнула Тихомирова.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что вода с лимоном может быть полезна не всем.