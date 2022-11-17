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Несколько тысяч боеприпасов времён войны подняли со дна бухты Гильзовая в Севастополе в 2022 году

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В Крыму сообщили о завершении работ по разминированию бухты Гильзовая в Севастополе, запланированных на 2022 год.
Несколько тысяч боеприпасов времён войны подняли со дна бухты Гильзовая в Севастополе в 2022 году
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Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Более 4 тыс. боеприпасов найдены и подняты со дна бухты Гильзовой в Севастополе сотрудниками МЧС России в этом году. Они пролежали на дне со времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бухта получила название из-за большого скопления боеприпасов: в годы Великой Отечественной войны в её водах и на берегу велись ожесточённые бои.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

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