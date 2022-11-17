Бочкарёв: у станции «Кленовый бульвар» БКЛ появится зелёная зона
- РИА Новости
«На прилегающей к строящейся станции БКЛ «Кленовый бульвар» территории будут разбиты газоны и цветники прямоугольной и круглой формы, также высажены деревья и кустарники, установлены фонари и другие малые архитектурные формы. К работам по озеленению приступят весной следующего года», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Также запланировано создание подъездных дорог и остановок наземного общественного транспорта.
Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что территорию у станции замостят натуральным камнем из отечественных месторождений.
«Дизайн «Кленового бульвара» перекликается с архитектурным обликом памятников «Коломенского», в частности с дворцом царя Алексея Михайловича», — сказал он.
В настоящее время архитектурно-отделочные работы и монтаж основных художественных элементов станции завершаются.