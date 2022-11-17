В образовательных программах «Технограда» на ВДНХ приняли участие 1,2 млн человек за четыре года

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ жители столицы могут освоить перспективную специальность, научиться работать с высокотехнологичным оборудованием, пройти курсы повышения квалификации. К настоящему времени возможности программы испытали 1,2 млн человек.

Об этом пишет kp.ru.

«Помимо этого, в центре проводятся разнообразные тренинги, лекции, мастер-классы и активности для посетителей с детьми. За четыре года работы площадки участниками её мероприятий стали более 1,2 млн человек», — сообщила Сергунина.

В «Технограде» действует более 1,1 тыс. профориентационных и обучающих программ.

Список самых востребованных профессий определяют с помощью анализа рынка труда. Так, выяснилось, что спрос растёт на программистов, веб-разработчиков, создателей VR-проектов, операторов 3D-печати, аниматоров, видеомонтажёров и дизайнеров интерьера, уточняет издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что «Техноград» запустил новый онлайн-курс для предпринимателей. Он получил название «Ключевые soft-навыки для успешного бизнеса».