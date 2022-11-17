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Врач Леоненко рассказал, как отличить остеопата-профессионала от «авантюриста»

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Врач-остеопат Андрей Леоненко в беседе с Life.ru рассказал, как отличить остеопата-профессионала от «авантюриста».
Врач Леоненко рассказал, как отличить остеопата-профессионала от «авантюриста»
  • Gettyimages.ru

В сообщении говорится, что в последнее время к остеопатии «пытаются примазаться разнообразные авантюристы», которые выдают себя за специалистов.

«Настоящий остеопат является врачом, имеет высшее медицинское образование, а также пройденное обучение в институте, академии или школе остеопатии, а это не менее четырёх-пяти лет дополнительного обучения, что подтверждается соответствующими сертификатами и дипломами», — сказал Леоненко.

Также он рассказал, что настоящий остеопат состоит в профессиональных сообществах или в остеопатических ассоциациях, в том числе в «Едином национальном регистре остеопатов». Отмечается, что членство в таких организациях подтверждает профессиональный статус остеопата.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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