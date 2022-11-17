Главный приз конкурса «Народный участковый — 2022» получил полицейский из Грозного

Главный приз Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2022» получил полицейский из Грозного.

Об этом сообщил сайт kp.ru.

В рамках конкурса пользователи интернета до 10 ноября голосовали на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

Победителем стал участковый уполномоченный полиции по Висаитовскому району Грозного Чеченской республики майор полиции Изнаур Эльбуздукаев, за которого проголосовали более 282 тыс. человек.

Отмечается, что глава МВД России Владимир Колокольцев по случаю отмечаемого 17 ноября Дня участковых уполномоченных полиции поздравил всех сотрудников, победителей и участников конкурса «Народный участковый — 2022».

В свою очередь, телеканал «Крым 24» сообщил, что Республика Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса «Щит и перо — 2022».

В номинации «PR-проект года» одержала победу пресс-секретарь МВД республики Наталья Кашкарова за социальные ролики «Своих не бросаем».