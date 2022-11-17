В Дагестане и Архангельской области построят мусороперерабатывающие заводы

До 2024 года Дагестану и Архангельской области выделят 6,5 млрд и 1,2 млрд рублей соответственно на строительство мусороперерабатывающих заводов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова вице-премьера Викторию Абрамченко.

«Строительство всех четырёх объектов будет завершено до конца 2024 года. Кстати, строительство трёх комплексов в Дагестане полностью закроет потребности республики в инфраструктуре именно по сортировке отходов!» — заявила она.

По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, мощность объектов составит 1 млн т отходов в год.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области обрабатывают 7,5 млн т твёрдых коммунальных отходов ежегодно.