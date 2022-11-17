В Дагестане и Архангельской области построят мусороперерабатывающие заводы
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова вице-премьера Викторию Абрамченко.
«Строительство всех четырёх объектов будет завершено до конца 2024 года. Кстати, строительство трёх комплексов в Дагестане полностью закроет потребности республики в инфраструктуре именно по сортировке отходов!» — заявила она.
По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, мощность объектов составит 1 млн т отходов в год.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области обрабатывают 7,5 млн т твёрдых коммунальных отходов ежегодно.