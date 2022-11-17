В Москве для создания четырёх новых фармацевтических производств привлекут инвесторов
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.
На право заключения государственных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов будет проведено четыре электронных конкурса.
Правительство Москвы примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение четырёх-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд рублей.
Так городские власти гарантируют стабильность поставок лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что на северо-востоке Москвы планируют построить фармацевтический технопарк.