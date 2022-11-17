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В Москве для создания четырёх новых фармацевтических производств привлекут инвесторов

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В Москве для создания четырёх новых фармацевтических производств привлекут инвесторов, такое распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.
В Москве для создания четырёх новых фармацевтических производств привлекут инвесторов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

На право заключения государственных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов будет проведено четыре электронных конкурса.

Правительство Москвы примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение четырёх-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд рублей.

Так городские власти гарантируют стабильность поставок лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что на северо-востоке Москвы планируют построить фармацевтический технопарк.

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