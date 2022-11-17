В Ассоциации независимых аптек прокомментировали формирование запаса препаратов в России

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова прокомментировала НСН перспективу создания запаса лекарств на четыре месяца в регионах России.

«У нас лекарственной безопасности уделяется много внимания, много ресурсов на это тратится. Будет создан четырёхмесячный запас, чтобы люди с хроническими заболеваниями чувствовали себя спокойно. Это на уровне учреждений», — сказала она.

Преснякова отметила, что «собственных складских помещений у аптек нет».

«На розничном рынке остаётся много вопросов. Было принято разрешение о хождении на рынке незарегистрированных препаратов в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но требуются ещё разъяснения, по каким ценам эти лекарства продавать», — сказала эксперт.

Как ранее сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, наращивание объёмов производства лекарств в России идёт высокими темпами.