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Губернатор Тюменской области Моор рассказал о процессе водообеспечения населения

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе заседания Совместной Российско-Казахстанской комиссии по использованию и охране трансграничных водных объектов сообщил, что в регионе эффективно решаются вопросы, связанные с водообеспечением населения.
Губернатор Тюменской области Моор рассказал о процессе водообеспечения населения
  • Gettyimages.ru

Как передаёт издание «Вслух.ру», Моор сообщил, что в регионе созданы оптимальные условия прохождения весеннего половодья и наполнения водохранилищ.

«Мы эффективно решаем вопросы водообеспечения населения и отраслей экономики. Ежегодно сторонами достигается договорённость по режиму работы Сергеевского водохранилища», — заявил глава области.

Ранее Моор провёл заседание регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

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