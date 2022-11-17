Губернатор Тюменской области Моор рассказал о процессе водообеспечения населения

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе заседания Совместной Российско-Казахстанской комиссии по использованию и охране трансграничных водных объектов сообщил, что в регионе эффективно решаются вопросы, связанные с водообеспечением населения.

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