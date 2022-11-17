Губернатор Тюменской области Моор рассказал о процессе водообеспечения населения
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Как передаёт издание «Вслух.ру», Моор сообщил, что в регионе созданы оптимальные условия прохождения весеннего половодья и наполнения водохранилищ.
«Мы эффективно решаем вопросы водообеспечения населения и отраслей экономики. Ежегодно сторонами достигается договорённость по режиму работы Сергеевского водохранилища», — заявил глава области.
Ранее Моор провёл заседание регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.