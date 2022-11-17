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Терапевт Чернышова порекомендовала не принимать горячий душ при высокой температуре

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что горячий душ не стоит принимать при высокой температуре, боли в сердце и повышенном артериальном давлении.
Терапевт Чернышова порекомендовала не принимать горячий душ при высокой температуре
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Москвой 24» эксперт объяснила, что если при высокой температуре тела принять горячий душ, то она поднимется ещё больше.

«При болях в сердце и высоком артериальном давлении тоже не стоит идти под горячую воду, потому что состояние может ухудшиться», — предупредила Чернышова.

В таких состояниях она порекомендовала принимать контрастный душ, чтобы организм воспринял это как мягкое стимулирование иммунитета.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.

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