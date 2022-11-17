На Ямале бесплатно обучат вождению членов семей участников СВО

На Ямале членов семей участников специальной военной операции бесплатно обучат вождению.

Уточняется, что речь идёт о супругах военнослужащих и их детях в возрасте до 23 лет, сообщает «Ямал 1» со ссылкой на окружное заксобрание.

Право на меру поддержки имеют те, кто постоянно проживает в ЯНАО и заключил договор об оказании платных услуг по программам подготовки водителей категории «В» с ямальской организацией. Воспользоваться льготой можно будет с января 2023 года.

Наряду с этим в пресс-службе главы и правительства Удмуртии сообщили, что в 80 субъектах России действуют региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, участвующих в СВО.

Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получают выплату в размере 50 тыс. рублей. Также в Удмуртии открылся Центр психологической помощи для участников спецоперации и их семей, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.