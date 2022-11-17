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HR-специалист Гибадуллина дала совет обратиться за консультацией при составлении резюме

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Руководитель проектов HeadHunter Урал, эксперт направления «Обучение» Ольга Гибадуллина рассказала, как составить успешное резюме и в каких случаях стоит обратиться за помощью к профессионалу.
HR-специалист Гибадуллина дала совет обратиться за консультацией при составлении резюме
  • Gettyimages.ru

Хорошее резюме можно составить самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями на сайтах по поиску работы для соискателей, отметила она в беседе с сайтом «Тюменская область сегодня».

«Как правило, квалифицированная помощь карьерных консультантов по составлению резюме и помощи в поиске работы может быть полезна директорам и руководителям, начинающим специалистам, людям, которые хотят сменить сферу деятельности. Кроме того, карьерный консультант поможет и в тех случаях, когда соискатель не уверен в себе, не знает, на чём сделать акцент в резюме, и в целом теряется в вопросах поиска работы», — сказала Гибадуллина.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.

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