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Психолог Головина посоветовала правильно выстраивать личные границы с коллегами

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Психолог АСТ, терапевт Людмила Головина рассказала, что определение личных границ — одно из основных условий психологического комфорта на рабочем месте.
Психолог Головина посоветовала правильно выстраивать личные границы с коллегами
  • Gettyimages.ru

«Как может выглядеть нарушение границ на работе? Мне пишут и звонят в нерабочее время, ожидая мгновенного ответа, просят помощи и сочувствия к проблемам, делятся личным и задают неуместные вопросы, грубо и неуважительно общаются», — объяснила специалист в беседе с «Известиями».

При этом люди часто молчат, опасаясь конфликтов или потери работы. Однако такое поведение крайне негативно сказывается на самочувствии, личной эффективности и отношениях с коллегами, отметила Головина.

Со своей стороны, бизнес-коуч Катерина Акман в разговоре с «Газетой.Ru» обратила внимание, что трудности в личной жизни рано или поздно приводят к выгоранию и падению работоспособности.

В этом случае коллегам необходимо быть в курсе эмоционального состояния друг друга. Очень важно в трудное время поговорить с сослуживцами или руководителем, объяснить своё состояние, иногда стоит попросить о помощи, посоветовала Акман.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, член европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито заявил, что стресс может стать причиной возникновения заболеваний ЖКТ.

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