Автоэксперт Хайцеэр усомнился, что автопром Китая заместит ушедших из России производителей
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«Мы подтянули нескольких производителей электромобилей, которые разместились в Липецке и в Москве. Но это не рынок сегодняшнего дня. Остальные китайские производители лишь импортируют свои автомобили. Во-первых, они ещё не знают своего завтра, во-вторых, у них гигантский внутренний спрос», — отметил Хайцеэр.
Эксперт напомнил, что в Китае продаётся порядка 22 млн автомобилей, тогда как в России годовые продажи не превышают 2 млн штук.
Также стоит учитывать, что некоторые производители боятся вторичных санкций, поэтому действуют очень аккуратно, резюмировал специалист.
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