Автоэксперт Хайцеэр усомнился, что автопром Китая заместит ушедших из России производителей

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение насчёт того, смогут ли китайские автопроизводители заместить западные компании, которые ушли из России, и начать массовую сборку машин в стране.

«Мы подтянули нескольких производителей электромобилей, которые разместились в Липецке и в Москве. Но это не рынок сегодняшнего дня. Остальные китайские производители лишь импортируют свои автомобили. Во-первых, они ещё не знают своего завтра, во-вторых, у них гигантский внутренний спрос», — отметил Хайцеэр.

Эксперт напомнил, что в Китае продаётся порядка 22 млн автомобилей, тогда как в России годовые продажи не превышают 2 млн штук.

Также стоит учитывать, что некоторые производители боятся вторичных санкций, поэтому действуют очень аккуратно, резюмировал специалист.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.