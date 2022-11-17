Автоэксперт Хайцеэр прокомментировал известие о рекордном росте продаж Lada в ноябре

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию, что АвтоВАЗ побил рекорд, заняв 42% от суммарного объёма рынка за прошедшую неделю, с 7 по 13 ноября.

Эксперт отметил, что рынок авто пока не стабилизировался. Большинство заводов, которые существовали в стране, закрыты, производители ушли, ниша осталась пустая.

«Наиболее доступные автомобили — это Lada, несмотря на то что они весьма архаичные, поэтому неудивительно, что АвтоВАЗ сейчас вышел на первое место ввиду своей доступности, востребованности. По крайней мере у АвтоВАЗа есть самый дешёвый внедорожник — это Niva, и Lada Granta — тоже недорогой автомобиль, его рекомендованная цена — около 700 тыс. рублей, хотя в салонах может быть выше», — заявил эксперт.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.