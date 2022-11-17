Терапевт Ярцева предупредила о рисках растворимых средств против простуды для печени
«Важно, чтобы люди не увлекались растворимыми препаратами, которые снимают симптомы простуды. Некоторые думают, что это просто полезная сладенькая шипучка со вкусом лимона, апельсина или чего-то ещё, и пьют такие лекарства в огромных количествах. Этого делать нельзя», — предупредила она в интервью Радио Sputnik.
По словам врача, неумеренное употребление лекарств может привести к развитию печёночной недостаточности. Комбинированные средства от простуды обычно содержат парацетамол, который в больших количествах токсичен для печени, уточнила Ярцева.
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