Терапевт Ярцева предупредила о рисках растворимых средств против простуды для печени

Врач-терапевт Ирина Ярцева предостерегла от бесконтрольного приёма средств от гриппа и простуды в растворимом виде.

«Важно, чтобы люди не увлекались растворимыми препаратами, которые снимают симптомы простуды. Некоторые думают, что это просто полезная сладенькая шипучка со вкусом лимона, апельсина или чего-то ещё, и пьют такие лекарства в огромных количествах. Этого делать нельзя», — предупредила она в интервью Радио Sputnik.

По словам врача, неумеренное употребление лекарств может привести к развитию печёночной недостаточности. Комбинированные средства от простуды обычно содержат парацетамол, который в больших количествах токсичен для печени, уточнила Ярцева.

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