Сомнолог Царёва посоветовала пользоваться маской для сна при трудностях с засыпанием

Врач-невролог, сомнолог Елена Царёва рекомендовала использовать маски для сна тем, кто легко просыпается при слабом освещении или испытывает сложности с засыпанием, если в комнате недостаточно темно.

«Маски для сна мы рекомендуем тем людям, которые испытывают сложности с засыпанием или поддержанием сна при воздействии света. Это касается тех людей, для которых свет является фактором раздражения», — объяснила Царёва в интервью Радио Sputnik.

Маской для сна удобно пользоваться в некомфортных или непривычных условиях, например в поезде или в самолёте, подчеркнула сомнолог.

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