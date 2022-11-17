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Сомнолог Царёва посоветовала пользоваться маской для сна при трудностях с засыпанием

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Врач-невролог, сомнолог Елена Царёва рекомендовала использовать маски для сна тем, кто легко просыпается при слабом освещении или испытывает сложности с засыпанием, если в комнате недостаточно темно.
Сомнолог Царёва посоветовала пользоваться маской для сна при трудностях с засыпанием
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«Маски для сна мы рекомендуем тем людям, которые испытывают сложности с засыпанием или поддержанием сна при воздействии света. Это касается тех людей, для которых свет является фактором раздражения», — объяснила Царёва в интервью Радио Sputnik.

Маской для сна удобно пользоваться в некомфортных или непривычных условиях, например в поезде или в самолёте, подчеркнула сомнолог.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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