Сомнолог Царёва посоветовала пользоваться маской для сна при трудностях с засыпанием
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«Маски для сна мы рекомендуем тем людям, которые испытывают сложности с засыпанием или поддержанием сна при воздействии света. Это касается тех людей, для которых свет является фактором раздражения», — объяснила Царёва в интервью Радио Sputnik.
Маской для сна удобно пользоваться в некомфортных или непривычных условиях, например в поезде или в самолёте, подчеркнула сомнолог.
Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.