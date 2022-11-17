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В Тульской области рассказали о карте «Zабота» для поддержки участвующих в спецоперации и их семей

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По поручению главы Тульской области Алексея Дюмина в регионе реализуется проект «Региональная карта поддержки «Zабота». С помощью карты военные из зоны СВО и их семьи могут получить разного рода скидки и иную форму поддержки.

Отмечается, что заявление на получение карты можно подать на портале «Госуслуги71» или в многофункциональных центрах Тульской области. Первые карты уже выданы на прошлой неделе, при этом к выдаче готовы ещё порядка 1 тыс.

С помощью карты участники специальной военной операции, добровольцы, мобилизованные жители региона и члены их семей могут воспользоваться скидками на товары и услуги организаций — партнёров проекта. Размер скидки составляет от 3 до 25%. Также держатели карты могут бесплатно посещать муниципальные и региональные государственные спортивные и культурные учреждения.

Согласно последним данным, к проекту присоединились уже почти 800 организаций из всех муниципалитетов, их количество постоянно увеличивается. Это супермаркеты, магазины продуктов и непродовольственных товаров, аптеки, парикмахерские, кафе, химчистки. Чтобы воспользоваться картой «Zабота», жителям нужно предъявить её на кассе.

Ожидается, что 17 ноября Дюмин посетит одно из отделений МФЦ, в котором выдаётся «Zабота», и пообщается с её получателями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 96% заявок, поступивших в столичный центр поддержки семей мобилизованных, уже рассмотрены.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.

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