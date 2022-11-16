В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Карантин введён в 1,5% детсадов и школ. Учреждения закрыты только частично.
В регион поступило 1 422 400 доз вакцины против гриппа, передаёт pravda-nn.ru.
Прививку сделали более 1 млн жителей, или 34,05% от населения области.
«Вакцинация защищает от тяжёлого течения заболевания и его осложнений, препятствует широкому распространению заболевания», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.