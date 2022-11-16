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В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

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В Нижегородской области зафиксировали увеличение уровня заболеваемости ОРВИ на неделе с 7 по 13 ноября.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Карантин введён в 1,5% детсадов и школ. Учреждения закрыты только частично.

В регион поступило 1 422 400 доз вакцины против гриппа, передаёт pravda-nn.ru.

Прививку сделали более 1 млн жителей, или 34,05% от населения области.

«Вакцинация защищает от тяжёлого течения заболевания и его осложнений, препятствует широкому распространению заболевания», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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