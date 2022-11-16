В Удмуртии прививку от гриппа сделали 584 тысячи человек

В Удмуртии прививку от гриппа сделали 584 тыс. жителей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Вакцинация проводится в поликлиниках, а также в торговых центрах.

«Вакцинация от гриппа особенно важна для людей, которые относятся к группам риска, — лиц старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, детей дошкольного и школьного возраста», — заявила главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Тем временем в Кировской области от гриппа привились около 433,6 тыс. жителей, передаёт progorod43 со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Екатерину Видякину.

Пройти вакцинацию можно и по предварительной записи, и в порядке общей очереди.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.