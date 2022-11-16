Узнать больше

Психолог Руснак перечислила признаки финансового стресса

Короткая ссылка
Психолог Галина Руснак рассказала о признаках финансового стресса и о методах борьбы с этим явлением.
Психолог Руснак перечислила признаки финансового стресса
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она заявила, что среди симптомов такого стресса — мысли о своих накоплениях не менее трёх раз в день, обсуждение финансовой темы при встрече со знакомыми, плохой сон.

Как отметила эксперт, при высоком уровне финансового стресса человек также пытается найти единственно верный ответ, куда вложить деньги, чувствует себя подавленным.

«Примите тот факт, что деньги могут обесцениваться, и лучший способ не бояться этого — понимание, что заработать получится в любой момент. Разбирайтесь, какие профессии и ниши сейчас востребованы, при необходимости получайте дополнительное образование уже сейчас», — посоветовала Руснак.

Ранее клинический психолог, член Когнитивно-поведенческой ассоциации, КПТ-, АСТ-, ДБТ-терапевт Екатерина Клименко в беседе с ФАН посоветовала не заниматься самолечением при депрессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить