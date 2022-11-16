Психолог Руснак перечислила признаки финансового стресса

Психолог Галина Руснак рассказала о признаках финансового стресса и о методах борьбы с этим явлением.

В беседе с Life.ru она заявила, что среди симптомов такого стресса — мысли о своих накоплениях не менее трёх раз в день, обсуждение финансовой темы при встрече со знакомыми, плохой сон.

Как отметила эксперт, при высоком уровне финансового стресса человек также пытается найти единственно верный ответ, куда вложить деньги, чувствует себя подавленным.

«Примите тот факт, что деньги могут обесцениваться, и лучший способ не бояться этого — понимание, что заработать получится в любой момент. Разбирайтесь, какие профессии и ниши сейчас востребованы, при необходимости получайте дополнительное образование уже сейчас», — посоветовала Руснак.

Ранее клинический психолог, член Когнитивно-поведенческой ассоциации, КПТ-, АСТ-, ДБТ-терапевт Екатерина Клименко в беседе с ФАН посоветовала не заниматься самолечением при депрессии.