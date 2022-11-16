РФПИ: Россия и Китай запустили движение по железнодорожному мосту через Амур
«В рамках запуска движения первый железнодорожный состав совершил переход из России в Китай», — заявили в РФПИ.
Строительство реализовано в рамках соглашения, подписанного властями России и КНР в 2008 году.
РФПИ совместно с китайскими партнёрами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Инвесторами также выступили ВЭБ.РФ и РЖД.
В июне сообщалось, что между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост в Благовещенске.