РФПИ: Россия и Китай запустили движение по железнодорожному мосту через Амур

Россия и Китай запустили движение по железнодорожному мосту через Амур на участке границы Нижнеленинское — Тунцзян, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«В рамках запуска движения первый железнодорожный состав совершил переход из России в Китай», — заявили в РФПИ.

Строительство реализовано в рамках соглашения, подписанного властями России и КНР в 2008 году.

РФПИ совместно с китайскими партнёрами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Инвесторами также выступили ВЭБ.РФ и РЖД.

В июне сообщалось, что между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост в Благовещенске.