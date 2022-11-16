В Приморье пресечена незаконная рубка новогодних ёлок

Сотрудники Сергеевского филиала краевого предприятия «Приморское лесничество» совместно с полицейскими выявили первую в 2022 году незаконную рубку хвойных деревьев в Лазовском муниципальном округе Приморского края.

Об этом пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Была задокументирована незаконная рубка 83 пихт и девяти елей, общий объём заготовленной древесины составил более 50 куб. м», — сообщается в материале.

Ущерб предварительно оценивается более чем в 630 тыс. руб.

Отмечается, что часть деревьев «чёрные лесорубы», предположительно, собирались реализовать населению к новогодним праздникам.

Ранее агентство URA.RU со ссылкой на «МВД МЕДИА» сообщило, что сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с представителями регионального управления ФСБ задержали шестерых участников ОПГ, подозреваемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере.