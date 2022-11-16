Мишустин заявил о необходимости особого контроля за сохранением рабочих мест мобилизованных

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости особого контроля за реализацией решения о сохранении рабочих мест мобилизованных.

Об этом сообщил российский кабмин в своём Telegram-канале.

Правительство России выпустило постановление, которое гарантирует сохранение рабочих мест гражданам, мобилизованным с 21 сентября.

Отмечается, что Роструд запустил горячую линию для информирования мобилизованных граждан.

«Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, для того чтобы люди могли получить любую необходимую информацию», — заявил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелёгкую и рискованную работу.

По его словам, поддержка участвующих в боевой работе в рамках спецоперации первостепенна.