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По факту жёсткой посадки Ми-8 в Иркутской области возбудили дело

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После жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело.
По факту жёсткой посадки Ми-8 в Иркутской области возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«По факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России», — говорится в сообщении.

В качестве основных версий произошедшего рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 с четырьмя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области.

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