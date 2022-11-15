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В Ульяновской области прививку от гриппа сделали 422 тысячи человек

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В Ульяновской области прививку от гриппа сделали 422 тыс. жителей.
В Ульяновской области прививку от гриппа сделали 422 тысячи человек
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Как сообщает mosaica.ru, об этом заявили на заседании штаба по развитию региона.

Заболеваемость COVID-19 пошла на спад, за неделю в среднем диагностируют 25 случаев коронавируса. При этом случаи ОРВИ и гриппа участились.

Тем временем в Омской области в период с 7 по 13 ноября зарегистрировали 10 873 случая ОРВИ, передаёт gorod55.ru со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

Прививку против гриппа в области сделали более 867 тыс. жителей.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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