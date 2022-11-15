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Врач Белов посоветовал не ходить на работу с симптомами ОРВИ

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Член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов посоветовал не ходить на работу с симптомами ОРВИ.
Врач Белов посоветовал не ходить на работу с симптомами ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © martin-dm

«Главное — не запускать болезнь, с первых дней обратиться за помощью к врачам», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, болезнь, переносимая «на ногах», длится дольше, чем если бы человек несколько дней отлежался дома.

«А последствия могут быть очень тяжёлые: проблемы с сосудами, с сердечно-сосудистой системой и другие», — пояснил Белов.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.

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