Экономист Разуваев посоветовал начинающим инвесторам выбрать брокера и изучить отчётность компаний

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев дал советы начинающим инвесторам.

В беседе с ФАН он рекомендовал прежде всего определиться с выбором брокера, после чего выбрать ценные бумаги, которые планируется приобретать.

«Теория гласит, что лучше начинать с национальных чемпионов», — пояснил эксперт.

По его словам, также стоит изучить финансовую отчётность компаний.

«Компания, которая показывает очень хорошую динамику финансовой отчётности, — она показывает динамику и на всём рынке», — полагает Разуваев.

Он также призвал остерегаться мошенников и помнить, что риски есть всегда.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.