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Пластический хирург Вдовин рассказал о причинах появления тёмных кругов под глазами

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Пластический хирург Александр Вдовин описал причины появления тёмных кругов под глазами.
Пластический хирург Вдовин рассказал о причинах появления тёмных кругов под глазами
  • Gettyimages.ru
  • © Uwe Krejci

В беседе с Life.ru он рассказал, что в первую очередь это может быть следствием пигментированности данного участка кожи.

«Для того чтобы справиться с пигментированным участком кожи, в косметологии применяется мезотерапия», — отметил Вдовин.

Ещё одна причина — нарушение кровообращения, вызванное венозным застоем.

«Здесь применяются инъекции препаратов — стимуляторов коллагена с добавлением нуклеиновых кислот. Также может быть рекомендовано применение препаратов, устраняющих венозный застой в данной области, что позволит улучшить микроциркуляцию крови», — сообщил эксперт.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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