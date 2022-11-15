В Роспотребнадзоре посоветовали не пользоваться наушниками более двух часов в день
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
В частности, не рекомендуется пользоваться наушниками более двух часов в день.
Также не стоит игнорировать оповещения телефона об опасном уровне громкости.
Кроме того, эксперты советуют чаще отдыхать в тишине и по возможности переключаться на прослушивание без наушников.
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