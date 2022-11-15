В Роспотребнадзоре посоветовали не пользоваться наушниками более двух часов в день

В Роспотребнадзоре дали советы по безопасному использованию наушников.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

В частности, не рекомендуется пользоваться наушниками более двух часов в день.

Также не стоит игнорировать оповещения телефона об опасном уровне громкости.

Кроме того, эксперты советуют чаще отдыхать в тишине и по возможности переключаться на прослушивание без наушников.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.